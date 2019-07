Vini në Shqipëri me makinë me targa të huaja?! Mos bini pre e mashtrimit

Shumë emigrantë kthehen në atdhe gjatë sezonit turistik për të kaluar pushimet e verës në Shqipëri, e shumë prej tyre udhëtojnë me automjetet e tyre me targa të shtetit prej nga vijnë. Ka ndodhur në shumë raste, siç janë bërë denoncime edhe në Shqiptarja.com, që qytetarët shqiptarë kanë prerë policën e sigurimit në pika kufitare në territur të huaj, si përshembull në portin e Barit, por këto polica kufitare nuk vlejnë në Shqipëri.

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare thotë se polica e sigurimit kufitar duhet të merret vetëm në hyrje të territorit të Republikës së Shqipërisë. Për këtë, AMF ka bërë edhe një sqarim për të gjithë qytetarët shqiptarë se si të kuptojnë nëse nuk kanë rënë pre e mashtrimit, dhe të sigurohen që polica e sigurimit kufitarë është e duhura për tu futur dhe qarkulluar lirisht me automjet në Shqipëri.

Njoftimi i plotë

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare këshillon qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë me automjetet e tyre me targa të huaja të presin policat kufitare vetëm në pika të autorizuara dhe nga agjentë të licencuar. Në çdo pikë të kalimit të kufirit brenda territorit shqiptar gjenden agjentë të shoqërive të sigurimit pranë të cilave mund të pajiseni me policat kufitare. Këta agjentë janë miratuar nga AMF dhe punojnë për shoqëritë e sigurimit për shitjen e policave kufitare. Çdo policë e sigurimit kufitar që mund t’iu ofrohet pa hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, apo që është e plotësuar me shkrim d