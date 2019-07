Librazhd/ 20-vjeçari bën për spital vëllain

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur brenda një familjeje në Librazhd. Një 20-vjeçar me inicialet L.P. ka plagosur me thikë vëllain e tij, i cili është identifikuar me inicialet Q.P. Ky i fundit është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa 20 vjeçari raportohet se është arrestuar në flagrancë. Sa i takon shkaqeve të këtij konflikti, ende nuk dihen.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Elbasan dhe Librazhd, arrestuan në flagrancë shtetasit: L.P., 20 banues në Elbasan, pasi në banesë ka plagosur me mjet të mprehtë thikë vëllain e tij shtetasin Q.P., jashtë rrezikut për jetën.