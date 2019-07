Ja si është marrëdhënia e Enit me djalin 14-vjeçar të Genc Prelvukajt

Në nëntor të vitit të kaluar, Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj kurorëzuan me fejesë lidhjen e tyre të dashurisë dhe të gjithë po presin me padurim dasmën e çiftit.

Katër ditë më parë, Genci martoi vëllain e tij, Orgesin dhe Eni ndau në Instagram momente të veçanta nga dasma ku ishte e pranishme, teksa shkëlqente në krahët e Gencit.

Për çiftin nisën urimet e shumta duke shpresuar që tashmë të shihnim dasmën e tyre, mirëpo Eni dhe Genci ende nuk kanë bërë publike një datë se kur do të kurorëzohen me martesë.

Para fejesës me Enin, Genci ishte i martuar me ish-partneren, Artën, me të cilën ka një djalë 14-vjeç, të quajtur Gjin.

Sipas “Bordo”, Eni dhe Gjini kanë marrëdhënie të mira me njëri-tjetrin, pasi ndiqen edhe në rrjetin social Instagram.