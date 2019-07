Tentatoi të merrte jetë, kush është personi që u kap sot në Dibër

Policia e Dibrës ka arrestuar nje shtetas, të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale.

Blutë e Dibrës kanë vënë në pranga 32-vjeçarin, mbi të cilët bien akuza për vrasje në tentativë. Ja njoftimi i policisë: Dibër

Një tjetër shtetas i shpallur në kërkim bie në prangat e Policisë.

Kapet 32-vjeçari i shpallur në kërkim për “Vrasje me dashje e mbetur në tentativë”, “Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake”.

Kapja e tij u bë gjatë një operacioni të përbashkët mes Policisë së Dibrës dhe Policisë së Tiranës

Në vijim të punës për zbardhjen e ngjarjeve kriminale të ndodhura më parë, identifikimin dhe kapjen e autorëve të tyre, nga Strukturat e DVP Dibër në bashkëpunim me DVP Tiranë, u kap dhe u arrestua shtetasi i shpallur në kërkim:

M.T, 32 vjeç, banues në Bulqizë.

Ky shtetas është shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Bulqizë, pasi me datë 16.06.2019, në bashkëpunim me vëllain e tij shtetasin A.T, për motive të dobëta, kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të shtetasit B.D. 41 vjeç, i cili udhëtonte me automjetin e tij në qytetin e Bulqizës.

Kjo ngjarje është nën hetim nga Prokuroria.