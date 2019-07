Si rrallë herë Majk flet për jetën e tij private

Ditën e sotme Majk ka qenë i ftuar në emisionin “Pushime On Top” dhe si rrallë herë ka folur për jetën e tij private.

Në një intervistë me moderatoren, Ori Nebijaj Majk ka treguar pa doreza për fillimet e karrierës së tij dha atë që ai e konsideon “shans të dytë nga Zoti”.

“I jam fal Zotit çdo natë, i jam lutur për një mundësi të dytë, se e kisha të parin por isha shumë i ri dhe nuk dija si ta menaxhoja. Kur isha 19 vjeç nuk dija si të menaxhoja famën, vajzat, suksesin, e kuptoja që nuk isha as për koncerte, për asgjë. Aty kam kaluar një periudhë të vështirë të jetës time”, ka treguar reperi.

Më tej ai ka shtuar se momentalisht është single dhe nuk ka ndërmend të krijojë një marrëdhënie të re. Ai tha se po përkushtohet me sa mundet në rritjen e djalit të tij, Roan.