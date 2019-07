Miliona euro në Toyota Yaris, Prokurorët belgë në Tiranë për dëshminë e Bashës

Prokuroret belge kane ardhur ne Tirane per te marre ne pyetje Lulzim Bashen ne lidhje me deklaratat qe ka bere per eurot e kapura ne makinat Toyota Yaris vitin e kaluar.

Prokuroria e pergjithshme njoftoi se ne vijim te ekzekutimit te leterporosise se derguar nga autoritetet belge, perfaqesues te Prokurorise Federale te Belgjikes kane mberritur ne Shqiperi me qellim vijimin e kryerjes se veprimeve proceduriale te kerkuara dhe te lejuara nga autoritetet gjyqesore shqiptare.

Keto veprime konsistojne ne marrjen ne pyetje te personave te pandehur si dhe marrjen ne pyetje te shtetasit Lulezim Basha diten e enjte date 25.07.2019.

Nga ana tjeter mesohet se prokuroret belge kane marre ne pyetje edhe kater personat e arrestuar ne Shqiperi ne lidhje me ceshtjen e 3.4 milione eurove te futura ne Shqiperi ne menyre te padeklaruar.

Deklarata e Bashes u be nga parlamenti diten e kapjes se eurove ne Durres ku kreu i opozites akuzoi Taulant Ballen si te perfshire ne kete ceshtje./lajmifundit.al