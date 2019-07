Ja çfarë të konsumoni për të ulur kolesterolin në gjak

Sipas një studimi të bërë nga Dr. David Jenkins i Universitetit të Torontos, ushqimet si sallata, lakra, spinaqi po edhe arrat, farat, fasulet dhe qumështi i sojës mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL (të keq) në organizëm.

Njerëzit me nivele të larta kolesteroli të keq shpesh këshillohen të ndjekin një dietë të ulët në yndyrë, me kolesterol të ulët, me fibra të larta, e cila ka vërtetuar se ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit por ama në një nivel të vogël.

Pra një mënyrë e mirë për të shpëtuar nga nivelet e larta të kolesterolit në organizëm do të ishte ndjekja e dietës së Portofolit e shpikur nga vetë ky doktor.

Çfarë të hamë për këtë dietë?

-Tërshërën

– Bajamet

– Bimë

-Proteinat e sojës

Sa energji duhet të marrë një person nga yndyrnat?

Jo më shumë se një e treta e energjisë në organizëm duhet të vijë nga yndyra, që do të thotë një maksimum prej 90g energji në organizëm duhet të vijë nga yndyrnat