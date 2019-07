Ish modelja nuk gjen dot burrë, vendos të martohet me qenin e saj

Ish-modelja britaneze Elizabeth Hoad ka hequr dorë nga burrat pas 220 dështimeve në takim dashurie.

Modelja 49-vjeçare, shpreson të bindë një prift në kishën katolike për të bekuar bashkimin me qenin e saj, Loganin, i racës ‘Golden Retriever’.

Ajo do të vë një unazë martese, ndërsa Loganit një orë, kapelë të madhe, xhaketë dhe kravatë.

Njëzet njerëz do bëjnë pjesë në eventin e tyre dasmës, e cila do mbahet një muaj përpara shkuarjes në muajin e mjaltit.

Elizabeth, e cila ka qenë e fejuar dy herë por nuk u martua kurrë, tha: “Kam hequr përfundimisht nga burrat”.

“Kam pasur 220 takime dashurie në tetë vitet e fundit. Përgjithësisht, secili prej tyre ka përfunduar keq”, potencoi tutje modelja.