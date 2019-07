E FUNDIT/ Basha i gatshëm të dëshmojë për autoritetet belge

Burime nga PD bëjnë të ditur se Kryetari i PD, Lulzim Basha, ka shprehur gatishmërinë e plotë të kontribuojë në hetimin e autoriteteve të drejtësisë belge për dosjen e njohur si “Toyota Yaris”, ku u kapën 3.4 milionë euro.

Kryetari i opozitës është shprehur i gatshëm për të ndihmuar me informacionet që disponon në zbardhjen e lidhjeve kriminalo-politike në aferën e pastrimit të miliona eurove me garanci politike të përfaqësuesve më të lartë të kupolës së Rilindjes.

Basha është në kontakt me autoritetet belge dhe mbetet ne pritje te rakordimit me to per mënyrën e bashkëpunimit.