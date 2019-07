Mbappe refuzon rinovimin e PSG-së, sulmuesi zgjedh ekipin e ri

Kylian Mbappe ka refuzuar të rinovojë kontratën me PSG-në.

Ky është pretendimi i medieve franceze të cilat raportojnë se 20-vjeçari i talentuar është lodhur duke qëndruar nën hijen e Neymar-it dhe po kërkon të transferohet në një klub tjetër evropian.

Kampioni i botës synon që në verën e vitit 2020 të shitet drejt një tjetër kampionati dhe Real Madridi është klubi që e do. Madrilenët e duan me patjetër dhe janë gati të bëjnë çmenduri vitin e ardhshëm duke formuar sërish një ekip galaktik me ardhjen e Mbappes.

Sulmuesi kërkon të dalë nga kampionati francez dhe me Cristiano Ronaldon e Lionel Messin që janë në përfundim të karrierës. Mbappe ka lëshuar deklarata të forta për lidershipin e tij te PSG dhe duket se nuk është më i lumtur në skuadër