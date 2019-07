Jakup Krasniqi i kundërpërgjigjet ftesës së Gjykatës me poezi për luftën

Jakup Krasniqi është njëri nga personat e thirrur sërish në Hagë për të dëshmuar rreth luftës bashkë dhe njoftimin se se ka marrë ftesë nga Dhomat e Specializuara të Hagës e ka bërë të ditur vetë ish-kryetari i Kuvendit, i cili ka treguar se intervistimi i tij do të bëhet me 24 korrik.

Si kundërpërgjigje Krasniqi, ka zgjedhur të shkruajë një poezi e cila titullohet: “Ikni ju, ne mos na ftoni”, dhe që e ka postuar në rrjetet sociale.

Postimi i plote:

IKNI JU, NE MOS NA FTONI!

A thua kush do të ishim ne sot

Pa ato jetë të shumta kazamatesh

S’e di as si do të flisnin sot disa

Po të vazhdohej shikimi veç në hava!

A thua do të ishim këtu ku jemi

Pa të madhërueshmen tonë Çlirimtare

Ajo që na liroi nga vargonjtë e robërisë

Pa të jo kurrë s’do t’i gëzoheshim Lirisë…

A thua ç’gjuhë do të flitej këndejpari

Mohuesit e trimërisë jo s’e thonë kurrë

Ata i nënshtrohen çdo soji e çdo fare

Se jetën e bëjnë besa vetëm për pare!

A thua bastardët pyesin për politikë

Tek turrin e bëjnë vetëm për pasuri

Parazitë që jetojnë nën çdo robëri

Ashtu siç jetuan sa e sa nën Serbi!

Epo, atë rrugë s’ua ndalim dot

Të ikin sa më parë,madje që sot

Shqiptarët jo kurrë mos i ftoni

Ikni, kështu ju dua, mos hezitoni!

Në rrugën e tradhtisë mos na ftoni

Rrugën e Lirisë me Çlirimtaret

Për jetë të jetëve s’do ta ndryshonim

Ato gjurmë të Jetës në Ne janë mishëruar!