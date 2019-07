Horoskopi javor: 22-28 korrik 2019

Dashi

Dashuria: Gjatë javës mund të ketë komplikime për vendasit e shenjës që do t’i bëjë ata të jenë më kokëfortë se zakonisht. Jini të kujdesshëm sepse mund të krijoni një situatë të pakëndshme rreth jush dhe sfera sentimentare gjithashtu do të preket. Megjithatë, fundjava duket e mirë për ata që kanë një marrëdhënie dashurie dhe madje edhe për beqarët, mund të ketë takime të shkëlqyera.

Puna: Javë diskrete për sferën profesionale. Mes të mërkurës dhe të enjtes mund të keni disa probleme në vendin e punës, por asgjë e pazgjidhshme. Ju do të jeni në gjendje të merrni më të mirën nga situatat që do të lindin dhe ndikimi pozitiv i yjeve do të jetë vendimtar për të marrë negociatat e vazhdueshme për një përfundim të suksesshëm.

Demi

Dashuria: Disa mund të preken nga disa probleme familjare. Sa i përket dashurisë, ndoshta ju vetëm duhet të hapni sytë më shumë ose ta ktheni shikimin tuaj në një drejtim tjetër, me shpresën e gjetjes së dikujt që i përgjigjet partnerit tuaj ideal. Në çdo rast, sa më shumë që të jetë e mundur të përpiqeni të ndryshojë ajrin, lëreni veten të lirë për të shijuar verën!

Puna: Në nivel profesional do të jeni shumë të zënë këto ditë. Përveç disa grimcave të vogla, performanca juaj në vendin e punës do të jetë shumë e mirë dhe do t’ju lejojë të perceptoni fitime të shkëlqyera. E mërkura do të jetë një ditë me fat, në të cilën mund të arrijë një lajm i bukur dhe interesant. Marrëdhëniet me kolegët janë gjithashtu të mira.

Binjakët

Dashuria: Në këtë javë nuk do të ketë ngjarje të rëndësishme për situatën tuaj sentimentale. Një nervozizëm i vogël në ditët qendrore do të krijojë keqkuptime dhe disponim të keq, të cilat do të kenë pasoja në sferën e dashurisë. Edhe për beqarët nuk do të ketë moment të mira, por ato do të tejkalohen me lehtësi. Fundjava premton të jetë pozitive, në emër të argëtimit për të gjithë.

Puna: Në punë do të gjeni ide të reja që do t’ju lejojnë të rrisni ndjeshëm të ardhurat tuaja. Mundësitë që lindin do të jenë shumë pozitive dhe ju do të përpiqeni të përfitoni më së shumti prej tyre. Çdo gjë në këtë moment shkon sipas planeve tuaja.

Gaforrja

Dashuria: Hëna në shenjën tuaj të zodiakut do t’ju bëjë shumë të nxehtë në këtë periudhë. Mos pranoni kritika nga dikush afër jush, edhe nëse është konstruktiv. Mundohuni të mbani kontrollin dhe mos u zemëroni me ata që nuk kanë asgjë për të bërë, sidomos me partnerin tuaj. Një javë e mbushur me takime për zemrat e vetmuara, perspektiva të shkëlqyera për të filluar një histori.

Puna: Javë e suksesshme në punë. Ju gjithashtu do të merrni komplimente nga kolegët tuaj, të cilët tani e tutje do të jenë më të sigurt me ju. Ju gjithashtu do të fitoni besimin e eprorëve tuaj dhe do të filloni bashkëpunime të reja dhe të mahnitshme.

Luani

Dashuria: Do të jeni më me iniciativë për të mahnitur partnerin tuaj. Ju do të keni një dëshirë të madhe për të kaluar mbrëmje të mrekullueshme në shoqërinë e të dashurit tuaj dhe të tregoni dashurinë tuaj në mënyrë të sigurt. Hëna do t’ju bëjë plot energji dhe optimizëm dhe ju do të doni të bëni shumë gjëra së bashku. Lajm i madh edhe për beqarët, dashuria është afër!

Puna: Ju keni shumë projekte të reja për të ndjekur dhe favorizimi i yjeve do t’ju lejojë të bëni hapa të mëdhenj. Ju nuk do të qëndroni përballë përgjegjësive të reja, me të vërtetë ju do t’i pranoni ato dhe do t’i merrni ato si një sfidë për të dhënë më të mirën e vetvetes. Si zakonisht ju do të jeni kokëfortë dhe këmbëngulës.

Virgjëresha

Dashuria: Fillimi i javës nuk është shumë pozitiv për ata që kanë lindur nga shenja, megjithatë Hëna në bashkim mund t’ju japë disa emocione të bukura. Edhe nëse ndonjë keqkuptim me partnerin do të jetë i pashmangshëm, dialogu do të shpëtojë marrëveshjen, e cila do të kthehet më e lartë dhe më e fortë se më parë. Beqarët do të jenë në gjendje të bëjnë njohje që do të jenë të rëndësishme për të ardhmen.

Puna: Disa shqetësime në familje mund ta bëjnë këtë javë të vështirë. Falë ndikimeve të Venusit, megjithatë, do të jeni në gjendje të jeni më të fokusuar në punë dhe të arrini rezultate të mira. Ndryshimet nuk ju frikësojnë, përkundrazi ato janë një mundësi për të treguar sa jeni të vlefshëm dhe ri-vlerësoni veten në sytë e të tjerëve.

Peshorja

Dashuria: Sektori sentimental po lulëzon dhe është me të vërtetë një periudhë kënaqësie për ata që kanë lindur nga shenja. Nëse keni një marrëdhënie për një kohë të gjatë, ju mund të merrni në konsideratë projekte të tilla si martesa ose bashkëjetesa, apo edhe ta çmoni idenë e zgjerimit të familjes. Edhe për beqarët perspektivat janë të shkëlqyera, do të ketë shumë goditje rrufe!

Puna: Do të futeni nën stres nga modelet e pandërprera të punës. Nëse e gjithë kjo duket të kthehet për të ndjekur ju dhe nevojën tuaj për një pushim, ju duhet të pranoni se performanca juaj ka qenë mjaft e varfër në periudhën e fundit. Për të shmangur mosmarrëveshjet, përpiquni të punoni më shumë.

Akrepi

Dashuria: Në dashuri dëshira për të qenë me partnerin tuaj do t’ju japë një arsye për t’u përballur me çdo ditë të re. Ju do të kaloni momente të paharrueshme dhe nëse keni vendosur të merrni një pushim, përfitoni nga kjo fundjavë për të përkëdhelur veten dhe për të përforcuar mirëkuptimin tuaj. Edhe beqarët janë të preferuarit dhe yjet i ftojnë që të qëndrojnë me sy hapur nëse ata me të vërtetë duan të gjejnë dashurinë.

Puna: Java nuk do të jetë veçanërisht pozitive në lidhje me punën, por nuk do të ketë pasoja për punën tuaj. Ata që kanë pasur tashmë komplikacione do të përjetojnë momente më paqësore dhe do të ngushëllohen edhe nga fakti se marrëdhëniet me kolegët janë shumë pozitive.

Shigjetari

Dashuria: Këtë javë do t’ju shohim veçanërisht të zhytur në mendime dhe të vëmendshëm ndaj asaj që po ndodh rreth jush. Së shpejti mund të keni vendime që mund të ndryshojnë rrënjësisht jetën tuaj, të cilat gjithashtu ndikojnë në disa projekte. Për beqarët, flirtim dhe aventura intriguese po vijnë!

Puna: Do të ketë ndryshime pozitive në punë dhe në financa. Falë vendosmërisë sate, do të jeni në gjendje jo vetëm të fitoni më shumë para, por edhe të punoni më paqësisht, pasi nuk keni askënd që t’ju qëndrojë mbi kokë. Kthimi juaj do të rritet pikërisht për shkak të lirisë së veprimit që do t’ju jepet.

Bricjapi

Dashuria: Horoskopi për këtë javë shpall një pushim në dashuri për ata që kohët e fundit kishin diskutime me partnerin e tyre. Të hënën dhe të martën do të jenë ditët më të mira për të folur dhe për të sqaruar disa situata, veçanërisht nëse keni fëmijë. Beqarët të cilët nuk ndihen rehat në lidhje, do të gjejnë arsye të mirë për të shijuar veten.

Puna: Në fushën profesionale ju jeni shumë të zënë, veçanërisht ata që punojnë vetë do të kenë shumë për të bërë gjatë kësaj periudhe. Kënaqësitë nuk do të jenë të gjata në ardhje dhe ato do t’ju shpërblejnë juve për të gjitha përpjekjet tuaja. Sukseset e arritura do t’ju shpërblejnë për periudhën e stuhishme që po kaloni në një nivel sentimental.

Ujori

Dashuria: Për fat të mirë, këtë javë ju do të jeni të rrethuar nga njerëz që do t’ju bëjnë shumë të gëzuar dhe t’ju bëjnë të harroni mendimet tuaja të këqija. Ata që kanë mbyllur kohët e fundit një marrëdhënie romantike janë ende në fazën e rimëkëmbjes, të tjerët po shqyrtojnë disa ndryshime të rëndësishme dhe madje mund ta kthejnë faqen. Gjatë fundjavës, tensionet do të pushojnë dhe madje edhe beqarët mund të kalojnë momente të këndshme.

Puna: Java e punës do të jetë plot me surpriza dhe mund të ketë lajme të rëndësishme për kontratat dhe për punë të reja. Mundësi të shkëlqyera për të gjetur një punë dhe sukses të shpërblyer dhe të paguar mirë edhe për ata që më në fund kanë treguar talentet e tyre, të cilat do të njihen.

Peshqit

Dashuria: Do të jeni më të qetë dhe më pak të trishtuar se javën e kaluar dhe nuk do të përfshiheni nga nostalgjia. Ju do të jeni në gjendje të lidheni me partnerin tuaj dhe anëtarët e familjes me qartësi dhe do të jeni në gjendje të jepni përgjigjet e duhura për çdo situatë. Fundjavë e mirë për të gjithë, shans i shkëlqyer në dashuri madje edhe për beqarët.

Puna: Java nuk do të fillojë mirë, por do të jetë çështje për disa ditë. Tashmë që nga e marta gjithçka do të jetë shumë më mirë dhe ju do të jeni në gjendje të jeni në formë të përsosur për të përballuar gjithçka me vendosmëri dhe këmbëngulje.