Adi Krasta godet fort Ramën: Kanabizimi i vendit ishte Gërdeci i PS

Adi Krasta ka goditur rende qeverine e Edi Rames me nje koment disa minutesh ne edicionin e fundit te A Show.

Krasta thote se kanabizimi i vendit ishte Gerdeci i qeverise se Rames, ndersa numri i qytetareve qe ikin ne Gjermani apo Angli e mbyllen ne kampe, u krahasua nga Krasta me trupat e te vrareve ne bulevard me 21 janar 2011.

Per cdo diktator me vese, e para e deshtuar edhe nena e tij-thekson Krasta. Ai kritikon per ekonine e neperkembur dhe ambasadoret qe sipas tij kane bere konsensus me njeri tjetrin per te folur te gjithe pro Edi Rames./lajmifundit.al