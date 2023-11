30 qershori dhe zgjedhjet në parti, PS mbledh nesër Asamblenë

Socialistët do të mbledhin nesër Asamblenë Kombëtare. Në fokus të kësaj asambleje do të jetë rezultati zgjedhjeve të 30 qershorit. Megjithëse pa opozitën dhe në 27 bashki pa rivalë, mësohet se socialistët nuk janë të kënaqur me rezultatin.

Organizimi i zgjedhjeve në parti që do të diskutojë asambleja socialiste është një pikë interesante. E zhvillohet në një kohë kur ka mbaruar mandati si kryetar i Edi Ramës. Pritet me interes se kush do të jetë përballë Edi Ramës në garën për kreun e PS.

Në rendin e ditës së asamblesë që mblidhet nesër ora 16:00 janë:

1. Fjala e Kryetarit të PS, Edi Rama.

2. Analizë mbi rezultatet e zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit 2019.

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Vendimit “Per organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme në parti”.

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Udhëzimit “Per Zgjedhjet e reja të përgjithshme në parti”.

5. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Udhëzimit “Për kriteret përzgjedhëse për delegatet e kongresit, kryetaret e partisë të bashkive, kryetarët e KS të Nj.A dhe kryetaret e OS.

6. Të ndryshme.