Pse nuk lidhesh me Ori Nebiajn? Flet Isli Islami

Moderatorët Ori Nebiaj dhe Isli Islami e kanë bërë të ditur nga hera se midis tyre ekziston vetëm shoqëri e pastër, e megjithatë, ndjekësit nuk ngurrojnë të shprehin dëshirën për t’i parë bashkë si çift.

“Sa shumë shkoni ju…Pse nuk jeni lidhur bashkë, shumë po e zgjasni. Na latë dhe ne kështu në ankth. Dita ditës, më keq për ne”-i ka shkruar një ndjekës Islit në “Instagram”, poshtë një fotoje ku duket krah Orit.“Asnjë lidhje logjike në gjithë këtë që the”– i është kthyer Isli.

Mirëpo, ndjekësi nuk ka ndaluar së insistuari në mendimin e tij. “Unë mendoj se ka lidhje logjike dhe e them me plot gojën që ju shkoni shumë bashkë, sinqerisht”. Moderatori, i cili me shumë gjasa ndihet i lodhur nga komente të këtij lloji, nuk ka kthyer më përgjigje.