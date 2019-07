Ndodhi! Mozzik ka gati super bashkëpunimin me reperin e njohur dhe i duket si ëndërr

Reperi Mozzik ka gati super bashkëpunimin e vitit!

Mjaft i emocionuar, ai ka lajmëruar se do të sjellë bashkëpunim me njërin nga emrat më të njohur të hip-hopit shqiptar, Unikkatil.

Vet Mozzik e ka dhënë lajmin në profilin e tij në Instagram ku shkruan se ëndrra iu bë realitet:

“Humbën edhe shkronjat gati duke e postuar këtë foto. Po më në fund ndodhi kjo ëndërr e realizuar me mund e vullnet”, ka shkruar reperi.

Për këtë lajm të madh ka reaguar edhe bashkëshortja e tij Loredana e cila i shkruan në koment: “ Phaaaaaa u çmenda krejt!”

Së fundi Unikkatil do të mbajë një prej koncerteve më të mëdha në qytetin e Mitrovicës me datë 27 korrik, ndërkohë që ende nuk është bërë e ditur nëse Mozzik do jetë pjesë e tij!

Kënga e tyre do të publikohet sot në orën 18:00.