Agjenti i Bale: Zidane është bërë për turp!

Deklarata e bërë nga Zinedine Zidane për Gareth Bale, ka bërë që agjenti i lojtarit të shpërthejë në akuza kundër trajnerit.

Zidane kishte deklaruar se Bale do të bënte mirë që të largohej sa më parë nga ‘Santiago Bernabeu’

Kjo deklaratë e teknikut nuk i ka palyer aspak agjentit të lojtarit.

“Zidan është për turp duke mos ditur të tregojë respekt për një futbollist që ka bërë shumë për Real Madridin.

Bejl do të largohet nga Reali, vetëm në momentin që ai do vetë dhe jo sepse Zidan do që të largohet.

Ne jemi duke punuar për të ardhmen e tij dhe Zidan nuk e do në skuadër”, u shpreh Barnet.

Mbetet të shihet cilat do të jenë lëvizjet e lojtarit pas ngjarjeve të fundit.