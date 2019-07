Ja përgjigja e ish-ministres kosovare për ndërkombëtarët dhe kufijtë

Ish-ministrja e Jashtme e Kosovës, Edita Tahiri, në një shënim në fb ndërsa komenton dorëheqjen e kryeministrit Haradinaj, i kthen përgjigje edhe statusit të nënkryetarit të LSI-së, Petrit që me ironi pyet ndërkombëtarët se kur do ta arrestojnë edhe Tahirin pasi edhe kjo e fundit ashtu si Ramushi apo Jakup Krasniqi kanë mbrojtur territorin e pandryshueshëm të Kosovës.

‘Kufijte e Kosoves i mbrojme me te gjitha mjetet, ashtu sikurse qe i kemi fituar pas 100 vjet lufte. Askush nuk guxon me i prek, e kemi detyrim ti mbrojme sepse mbrojme punen tone, gjakun e te reneve dhe te drejten tone kombetare te konfirmuar nga Gjykata nderkombetare per drejtesi qe dha verdiktin se pavaresia e Kosoves eshte e ligjshme dhe legjitime’, shkruan Tahiri.