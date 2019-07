Fero tradhton Arbenitën, publikohet biseda e reperit

Fero dhe Arbenita janë me plot bindje një ndër çiftet më të përfolur të momentit në showbiz-in shqiptar.

Prej disa javësh në media qarkullojnë foto dhe biseda me fanset e reperit, me të cilat thuhet se ai ka pasur edhe ngacmime.

Sikur të mos mjaftonte fotoja me një prej fanseve të tij, një detaj tjetër ka dalë në dritë.

Së fundmi “Arbresh.info” ka publikuar bisedën e reperit me një fanse të tij nga Prishtina, e cila i kërkon Feros të zhvendoset në kryeqytet.

Nga biseda duket se ata kanë bërë plan për të jetuar bashkë dhe marrëdhënia mes tyre është mjaft e afërt.

Biseda e plotë:

Fero: A e di qka kem fol na për lidhjen tonë

Fansja: Po ke than me mshel Instagramin dhe Snapin dhe me ardh n’Prishtin afër meje, me jetu apo?

Fero: E di ti hiq spom ngomn

Fansja: Po qka met ngu ty mos mlodh fort

Fero: Ani de ani hi nSnap

Fansja: Oke