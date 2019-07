Sot dhe nesër, ja cilat janë 26 zonat ku nuk do të ketë energji elektrike më kryeqytet

OSSHE nëpërmjet një njoftimi zyrtarë ka bërë me dije, se për shkak të punimeve për rikonstruksionin e kabinave në Tiranë, do të vijojnë ndërprerjet e energjisë elektrike në disa zona. Në këtë njoftim jepen 26 rrugë dhe oraret kur do të mungojë energjia në kryeqytet, për ditën e sotme dhe nesër më 20 korrik.

Oraret dhe zonat ku do të ketë ndërprerje të energjisë



19 korrik

08:30-14:00 rruga ‘Kongresi i Lushnjes’

09:00-11:00 zona Yrshek

09:00-12:00 rruga ‘Gëzim Kaceli’, rruga ‘Pandi Stillu’, rruga ‘Petro Marko’, rruga ‘Haxhi Hysen Dalliu’

09:00-13:00 rruga ‘Ndre Mjeda’

09:00-14:00 rruga ‘Ylbere Bylykbashi’, rruga e Kavajës

09:00-16:00 rruga ‘Myslym Keta’, rruga ‘Njazi Meka’

09:30-15:00 rruga ‘Ferit Xhajko’, rruga ‘Haxhi Hysen Dalliu’

11:00 -15:00 zona Fushë Mëzez

12:00-15:00 rruga ‘Agallia Tako’

20 Korrik

08:30-14:00 rruga ‘Ylbere Bylykbashi’

09:00-12:00 rruga ‘Selaudin Bekteshi’ pranë rrugës ‘5 Maji’, rruga ‘Gëzim Kaceli’, rruga ‘Pandi Stillu’

09:00-13:30 rruga ‘Kongresi i Lushnjes’

09:00-16:00 rruga ‘5 Maji’, rruga ‘Njazi Meka’, rruga ‘Myslym Keta’

09:30-15:00 rruga ‘Siri Kodra’

12:00-15:00 rruga ‘Agallia Tako’