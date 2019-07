Arbana i shpreh publikisht dashurinë Eduartit

Historia e tyre është më e komentuara e momentit në median shqiptare dhe shtypin rozë! Të tillë e bëjnë vetë protagonistët e saj.

Prej disa kohesh, në media po përflitet një lidhje e re dashurie mes moderatores Arbana Osmani dhe regjisorit të “Dua të të bëj të lumtur”, Eduart Grishaj.

Ndonëse, Arbana nuk ka reaguar personalisht pas lajmeve në shtypin rozë, duket se faktet janë më kokëforte se kaq!

Ajo i ka dhënë fund lidhjes 16-vjeçare me Ardit Keron, me të cilin ka edhe një djalë, Jon. Me gjithë vendimin personal për të mos u shprehur publikisht përmes intervistave apo deklaratave të ndryshme.

Por duket se tashme Arbana nuk e fsheh me per dashurine e saj per Eduartin. Kjo duket qarte ne komentet e tyre ne Instagram. Dje pasi Eduarti hodhi nje foto Arbana nuk ka ngurruar ti komentoje se i mungon.