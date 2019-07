Aleatë të shëndetit/ Vlerat ushqyese të pjeprit dhe shalqirit

Pjepri është fruti ideal për të “luftuar” këto ditë të ngrohta. Falë sasisë së madhe të ujit, vitaminave dhe mineraleve, ndihmon organizmin tonë të fitojë energji, të sigurojë hidratimin e nevojshëm, po kështu të mbrojë shëndetin e zemrës, veshkave, syve, si dhe kundër plakjes. Me konsumimin e shalqirit ne njëkohësisht e kthejmë në aleatin tonë kryesor kundër një sërë problemesh shëndetësore, duke nisur me parandalimin e problemeve me veshkat, kundër tensionit të lartë të gjakut, parandalimin e kancerit, diabetit, sëmundjeve të zemrës, goditjes nga nxehtësia, degjenerimit makular dhe impotencës

Pjepri është një ndër frutat më të mirë për t’u konsumuar në këto ditë të ngrohta vere. I ëmbël, i freskët por edhe tejet i shijshëm, pjepri duhet të jetë patjetër pjesë e listës së frutave që duhen blerë. Falë përbërjes së lartë në vitamina dhe minerale, mund të konsiderohet “minierë ari”. Për të përfituar më së miri nga vlerat e larta ushqyese të këtij fruti preferohet të konsumohet brenda muajve prill-gusht, që njihet edhe si sezoni i këtij fruti. Ndaj dhe në këtë shkrim po përmendim 11 përfitimet shëndetësore që merren me konsumimin e pjeprit.

Së pari, është frutë që parandalon tumoret. Përmbajtja e lartë e karotenoideve në pjepër mund të parandalojë kancerin dhe të ulë rrezikun e kancerit të mushkërive. Konsumimi i rregullt i këtij fruti është efektiv në parandalimin dhe goditjen që në bërthamë të kancerit që pushton trupin tuaj. Prandaj përfshini pjeprin në dietën tuaj për të parandaluar këtë sëmundje vdekjeprurëse.

Së dyti, mbron zemrën. Një antikoagulant i quajtur adenozinë i pranishëm te pjepri mund të ndalojë mpiksjen e qelizave të gjakut që shkakton goditje ose sëmundje të zemrës. Pjepri ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke holluar gjakun në trup. Përveç kësaj, përmbajtja e lartë e ujit në pjepër ofron një efekt qetësues i cili ndihmon në lehtësimin e aciditetit në stomak.

Së treti, mbron veshkat. Vetitë e shkëlqyera diuretike të pjeprit janë të dobishme në shërimin e sëmundjes së veshkave. Kështu, konsumi i rregullt i pjeprave çdo ditë në mëngjes ndihmon në ruajtjen e shëndetit të veshkave.

Së katërti, ndihmon tretjen. Nëse keni probleme me tretjen, mund të provoni të hani pjepër për të lehtësuar lëvizjen e ushqimeve nga aparati tretës, zorrë, drejt jashtëqitjes. Përmbajtja e lartë e ujit te pjepri është veti e shkëlqyer për sa i takon tretjes pasi ndihmon jashtëqitjen, ndërsa përmbajtja minerale eliminon aciditetin që shpesh shkakton vështirësi në tretje, veçanërisht në stomak.

Së pesti, jep energji. Shumica e pjeprave përmbajnë vitaminë B të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të prodhimit të energjisë në trupin tuaj. Vitaminat B kërkohen nga trupi juaj për të përpunuar sheqernat dhe karbohidratet. Ndaj dhe konsumimi i pjeprit mund t’ju japë energji të konsiderueshme.

Së gjashti, ju ndihmon të bini në peshë. Ashtu si shumica e frutave të tjera, pjeprat janë idealë për rënie nga pesha. Këta fruta janë të vlera të ulëta natriumi dhe kalorish, po kështu pa yndyrë dhe kolesterol. Përmbajtja e lartë e ujit mund t’ju mbajë të plotë për më gjatë, ndërsa ëmbëlsia natyrale ul fërkimet tuaja për ushqime me sheqer dhe ëmbëlsira me kalori të larta.

Së shtati, e bën lëkurën e shëndetshme

Një nga vlerat kryesore të pjeprit është përmbajta e lartë e kolagjenit, i cili ruan integritetin e strukturës së qelizës në të gjitha indet lidhëse duke përfshirë lëkurën. Gjithashtu, përshpejton shërimin e plagëve dhe ruan qëndrueshmërinë e lëkurës. Konsumi i rregullt i pjeprit është i dobishëm për ata që kanë lëkurë të thatë.

Së teti, është kundër plakjes. Me konsumimin e pjeprit ne gjithashtu tonifikojmë lëkurën dhe sigurojnë përfitime kundër plakjes për shkak të pranisë së vitaminave A, B dhe C. Ju mund të përgatisni një maskë fytyre kundër plakjes duke prerë feta të hollë të pjeprit të freskët dhe t’i vendosini këto feta në fytyrën dhe qafën tuaj. Më pas shtrihuni dhe relaksohuni për 15 deri në 20 minuta. Shpëlaj me ujë të freskët. Ky veprim do të freskojë lëkurën tuaj dhe do të sigurojë shkëlqim rinor.

Së nënti, është frutë hidratues i mirë. Pjeprat kanë vetitë shumë të mira hidratuese dhe energjike. Ju mund të përgatisni një maskë fytyre hidratuese duke përzier kastravec me pjepër dhe mjaltë. Po kështu pjepri është burim i mirë i betakarotenit që konvertohet në vitaminë A brenda trupit. Kjo vitaminë A është jetike për flokët e shëndetshëm dhe rritjen normale të flokëve. Ndaj me konsumimin e pjeprit, kemi rritje të shëndetshme të flokëve. Ashtu si pjesa tjetër e trupit, shëndeti i flokëve varet edhe nga ushqyesit që u japim folikulave të flokëve për rritjen e tyre. Konsumi i frutave të pasura me vitamina dhe minerale mund të nxisë rritjen e flokëve dhe parandalimin e problemeve të flokëve. Pjepri mund të jetë i dobishëm për flokët tuaj sidomos për rritjen dhe mbajtjen e tyre sa më të shëndetshëm.

Shalqiri

Lista e gjatë e efekteve të shëndetshme ose të dobishme të shalqinjve rrjedhin kryesisht nga lëndët ushqyese unike të pranishme në të, sikurse janë; vitaminat, mineralet dhe përbërjet organike. Këto përfshijnë sasi të konsiderueshme të vitaminës C, kalcium, magnez, fibra, proteina dhe sasi shumë të madhe të kaliumit. Për më tepër, ato përmbajnë vitaminë A, vitaminë B6, niacinë, tiaminë, dhe një shumëllojshmëri të gjerë të karotenoideve dhe fitonutrientëve (fitonutrientët janë një substancë që gjendet në bimë të caktuara të cilat besohet të jenë të dobishme për shëndetin e njeriut dhe ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme), duke përfshirë likopen!

Sëmundjet e veshkave-Shalqinjtë përmbajnë shumë kalium, gjë që është shumë e dobishme për nxjerrjen jashtë ose pastrimin nga depozitimet toksike në veshka. Për më tepër, është e dobishme në reduktimin e përqendrimit të acidit urik në gjak, duke zvogëluar kështu gjasat e dëmtimit të veshkave dhe formimin e gurëve në veshka. Përmbajtja e lartë e ujit në të shkakton urinim të shpeshtë, e cila është përsëri e dobishme për pastrimin e veshkave. Gjithashtu, antioksidantët e pranishëm në shalqi, sigurojnë shëndetin e mirë të veshkave për një kohë të gjatë, dhe për të zvogëluar shenjat e plakjes së parakohshme si rrudhave dhe njolla lëkurë.

Parandalojnë goditjet nga nxehtësia-shalqiri është shumë efektiv në reduktimin e temperaturës së trupit tuaj dhe tensionit të gjakut. Shumë njerëz në rajonet tropikale hanë këtë frutë çdo ditë gjatë verës për të mbrojtur veten nga goditjet e nxehtësisë. Në Indi, në pothuajse çdo rrugë gjatë sezonit të verës ju do të gjeni këtë frutë në shitje. Sasia e lartë e ujit që përmban shalqiri gjithashtu nxit lirimin e lëngjeve të tepërta në formën e djersës, që freskon trupin tuaj gjatë ditëve të nxehta të verës.

Tensioni i lartë i gjakut- Sasia e shumtë e kaliumit dhe magnezit e pranishme te shalqinjtë është shumë e dobishme në drejtim të zvogëlimit të tensionit të lartë të gjakut. Kaliumi konsiderohet një vasodilator (zgjerimi i enëve të gjakut), që do të thotë se e liron tensionin e enëve të gjakut dhe arterieve, duke stimuluar rritjen e rrjedhjes së gjakut dhe reduktimin e stresit në sistemin kardiovaskular. Karotenoidet e pranishme në këtë frutë gjithashtu parandalojnë forcimin e mureve dhe venave të arteries, duke ndihmuar kështu në reduktimin e presionit të gjakut dhe shanset për mpiksjen e gjakut, goditjet, sulmet në zemër dhe arteriosklerozën.

Parandalon kancerin-Gjithnjë e më shumë vitet e fundit shalqinjtë kanë qenë në sy të publikut, kryesisht për shkak të nivelit të tyre mbresëlënës të likopenit, një kompleksi karotenoid fitonutrient që është gjithnjë i lidhur me parandalimin e kancerit. Me kalimin e viteve dhe studimet vazhdojnë të sjellin rezultate të qëndrueshme, duke treguar se likopeni arrin të reduktojë ndjeshëm rreziqet e kancerit të prostatës, kancerit të gjirit, kancerit të zorrës së trashë, kancerit të mushkërive dhe kancerit i qafës së mitrës. Në tërësi, midis potencialit antioksidues të vitaminës C dhe ndikimit të likopenit, shalqiri është një frutë i madh kundër kancerit!

Kundër diabetit- Pacientët diabetikë, të cilët supozohet të kenë një dietë të ulët energjie dhe dietë të ulët të sheqerit, shpesh ankohen pasi nuk arrijnë të hanë ushqimin e tyre, gjë që u jep atyre ndjesinë se janë gjysmë të ushqyer. Shalqiri mund të jetë një shtesë e mirë për ta. Përkundër të qenit i ëmbël në shije, pasi nëntëdhjetë e nëntë për qind e peshës së tij të plotë përbëhet nga uji dhe lëndë e parë. Për më tepër, vitaminat dhe mineralet e ndryshme të tilla si kaliumi dhe magnezi ndihmojnë në funksionimin e duhur të insulinës në trup, duke ulur kështu nivelin e sheqerit në gjak. Arginina, një komponent tjetër që gjendet në shalqi, është shumë efektiv në rritjen e ndikimit të insulinës në sheqerin në gjak.

Kujdeset për zemrën- Likopen, një karotenoid që gjendet në bollëk në shalqi, përmirëson funksionet kardiake. Betakaroteni i njohur për vlerat e saj të shkëlqyera antioksiduese dhe antiplakje, gjithashtu iu mban të rinj në zemër dhe parandalon problemet e zemrës lidhur me moshën. Vitamina C, karotenoidet dhe kaliumi (kaliumi zvogëlon rrezikun e një ataku në zemër), ndihmon në reduktimin e kolesterolit dhe mban zemrën të sigurt nga një sërë rreziqesh.

Dëmtimi makular- Mos u shqetësoni për shëndetin e syrit dhe degjenerimin makular nëse hani shumë shalqi, sepse midis betakarotenit, vitaminës C, lutein dhe zeaxanthin, sytë tuaj janë të mbrojtur mirë. Ata do të sigurojnë mbrojtjen e syve tuaj nga verbëria dhe degjenerimi i lidhur me moshën, dhe këto antioksidantë do të mbrojnë sytë nga sëmundjet e tjera të lidhura me moshën, si tharja e syve dhe nervat optikë, si dhe glaukoma.

Impotencë- Arginina, e pranishme në shalqi, është e dobishme në shërimin e mosfunksionimit erektil, dhe natyra stimuluese e substancës mund të nxisë epshin, të reduktojë ftohtësinë seksuale dhe të japë një goditje fillestare në jetën tuaj të dashurisë, pasi ju të shijoni disa feta shalqi së bashku!

Përfitime të tjera- Likopeni është gjetur të jetë efektiv në riparimin e indeve të dëmtuara. Farat e shalqirit janë të pasura me yndyra dhe proteina të dobishme. Shalqinjtë gjithashtu përmbajnë fitonutrientë të cilët kanë efekte shumë të mira në shëndetin dhe funksionimin e duhur të organeve të brendshme, syve dhe sistemin e sekretimit.