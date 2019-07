Mallra të skaduara e gatim në pisllek, AKU gjobit markete e restorante

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në vijim të kontrolleve rigoroze në të gjitha subjektet e frekuentuara gjatë gjithë sezonit sezonit turistik, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbarëvajtjen e sezonit turistik veror, ka kryer kontrolle zyrtare tek katër subjekte në Fier, Korçë dhe Pogradec, nga të cilat ka rezultuar se:

Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Artan Stasa” me aktivitet “Market Ushqimor”, Ndërmenas (Fier), u konstatuan një sasi e konsiderueshme produktesh të skaduara (karamele, makarona, salcë domateje, pije energjike, llokume, oriz etj).

Për shkeljen e konstatuar, AKU mori masat e mëposhtme:

“Gjobë” me vlerën totale 300,000 lekë për hedhjen në treg të produkteve me afat të kaluar përdorimi,

“Bllokimi i produkteve” të pasigurta për konsum human, me qëllim asgjësimin e tyre.

Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Josif Lushi” me aktivitet “Market Ushqimor”, Seman (Fier), u konstatuan një sasi e konsiderueshme produktesh të skaduara (biskota, mish i grirë, gjalp, sallam, kërnacka, vaj ulliri etj).

Për shkeljen e konstatuar, AKU mori masat e mëposhtme:

“Gjobë” me vlerën totale 300,000 lekë për hedhjen në treg të produkteve me afat të kaluar përdorimi,

“Bllokimi i produkteve” të pasigurta për konsum human, me qëllim asgjësimin e tyre.

Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Alma Novak” me aktivitet “Njësi tregtimi”, Pogradec, u konstatua se subjekti ushtronte aktivitetin në kushte të papërshtatshme higjeno-sanitare (nuk kishte marrë masa kundër brejtësave).

Për shkeljen e konstatuar, AKU mori masën e mëposhtme:

“Gjobë” me vlerën totale 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare.

Nga kontrolli i ushtruar në subjektin “Hotel Park Voskopoja” me aktivitet “Bar-Restorant-Hotel”, Voskopojë, u konstatua se subjekti ushtronte veprimtarinë në kushte të papërshtatshme higjeno-sanitare (ka prani të mykut në tavanin e ambientit të larjes së enëve të gatimit).

Për shkeljen e konstatuar, AKU mori masën e mëposhtme:

“Gjobë” me vlerën totale 300,000 lekë për mungesë të kushteve higjeno-sanitare.