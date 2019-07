“Gripi i syrit”, Instituti i Shëndetit Publik: Bëni kujdes, është ngjitës

Instituti i Shëndetit Publik paralajmëron qytetarët për një virus të ri që qarkullon këtë verë në vendin tonë. Virusi i gripit të syrit është i formës agresive dhe shenjat e tij fillojnë dy javë pas prekjes.

Sipas ISHP ky virus është ngjitës dhe transmetohet përmes kontakteve me duart dhe sendet e ndryshme. Ai mund të transmetohet dhe me anë të ajrit, duarve, peshqirëve apo këllëfi i jastëkut. Instituti i Shëndetit Publik bën me dije se mjediset më të përshtatshme për t’u përhapur ky virus janë plazhet apo pishinat.

Simptomat e këtij virusi janë sytë e fryrë, të skuqur dhe vështirësi në shikim deri në mbyllje të syrit. ISHP iu bën thirrje qytetarëve të mos i neglizhojnë këto simptoma pasi virusi mund të shkaktojë dhe komplikacione të rënda.