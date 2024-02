Nëna e re e pranon lan jastëkët 1 herë në 10 vite

Një grua e re ka nxitur një debat të nxehtë në internet pasi ka pranuar se nuk i ka larë jastëkët e saj që kur i ka blerë ato.

Po ju, sa shpesh lani jastëkët tuaj?

Kjo është pyetja që një nënë dhe një grua me të vërtetë dëshiron të dijë përgjigjen.

Në një postim shumë të sinqertë në një forum prindëror , gruaja e paidentifikuar e pranoi se ajo kishte blerë disa nga jastëkët e saj para 10 vitesh dhe se që atëherë nuk i kishte larë kurrë ato.

Partneri i saj ka mbetur "i tronditur" nga zbulimi dhe tani ajo planifikon të blejë jastëkë të rinj për të ndrequr situatën.

E gjetur në një situatë të vështirë edhe me partnerin e saj për shkak të gjestit të cilin e publikoi në forum ajo ka rrëfyer se prej atëherë ka blerë jastëkë të rinj dhe se shpreson të gjejë dikë të ngjashëm me veten për t’u ndierë pak më e ngushëlluar me veten e saj.

Ndaj edhe bëri një pyetje të tillë në forumin prindëror:

Sa shpesh i lani jastëkët tua?

Përgjigja më komfortuese ishte ajo e një gruaje e cila pranoi se në shtëpinë e saj të gjithë jastëkët i bënin në këmbë.