Arben Malaj i përgjigjet BSH: Nuk duhet të shpreheni, i takon Këshillit Mbikëqyrës

Gjatë një deklarate për mediat, lidhur me vendimin e mazhorancës për shkarkimin e Arben Malajt nga bordi drejtues, në mënyrë indirekte Banka e Shqipërisë është pozicionuar në anën e qeverisë, teksa në një pikë të deklaratës së saj, sqaron se: Banka e Shqipërisë shprehet e vendosur në qëndrimin e vet se, gjatë ushtrimit të detyrave, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës duhet të respektojnë kufizimet e Kodit të Etikës mbi veprimtarinë e tyre politike dhe publike, të vendosura ligjërisht dhe për shkak të natyrës së veçantë të pozicionit dhe funksionit të tyre (lexo këtu).

Lidhur me këtë qëndrim ka reguar edhe Arbën Malaj i cili shprehet se për këtë debat, BSH nuk mund të shprehet si institucion, por vetëm Këshilli Mbikëqyrës.

“Reagimi ne emer te Bankes Shqiperise sot pas kerkese se deputeteve dhe jashte hapave ligjore dhe institucionale qe ne kete rast eshte vetem Keshilli Mbikeqyres, perben cenim te kredibilitetiti dhe Pavaresise se Bankes se Shqiperise”, shprehet Malaj.

Reagimi i plotë:

Per kete debat nuk shprehet Banka e Shqiperise si institucion, por vetem Keshilli Mbikeqyres.

Kam respektuar ne maksimum kodin e etikes, nuk marr pjese ne asnje strukture te asnje partie, kete kerkon ligji i Bankes, nuk jam i angazhuar ne asnje aktivitet politik, sapo mbaruan zgjedhjet vendore kjo konstatohet lehte. Po ngaterrohet me keqdashje dallimi midis angazhim apo aktiviteteve publike me angaxhimet dhe aktivitete publike. Kam plotesuar me integritet dhe profesionalizem mandatin e dhene nga Kuvendi vendit tim ne rastin e pare me 100 % te votave dhe ne rastin e dyte me vetem dy vota kundra.

Reagimi ne emer te Bankes Shqiperise sot pas kerkese se deputeteve dhe jashte hapave ligjore dhe institucionale qe ne kete rast eshte vetem Keshilli Mbikeqyres, perben cenim te kredibilitetiti dhe Pavaresise se Bankes se Shqiperise.

Kredibiliteti publik dhe pavaresia reale e Bankes se Shqiperise duhet te jene re shenjta dhe duhen ruajtur me pergjegjshmeri maksimale nga cdo pozicionim publik jashte kornizave institucionale.

Kam qene une qe pas mandatit te ri kam kerkuar qe rezoluta e kuvendit per vitin 2018 qe ka detyra per vitin 2019 te diskutohej ne Keshill dhe me detyrat e dhena nga kuvendi te njihej Keshilli dhe stafi drejtues i Bankes dhe per detyrat konkrete Keshilli te ndertonte nje plan veprimi permbushes te detyrave te lena nga Kuvendi.

Qendrimet si gjate mandatin plotesues dhe aktualisht jane te dokumentuara ne proces verbalet e Keshillit Mbikeqyres.

Ky sqarim eshte ne respekt te institucionet te BSH.

Arbeni