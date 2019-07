Tërhiqet Xhelal Mziu: Nuk e mbaj peng zyrën e bashkisë së Kamzës

Xhelal Mziu, kreybashkiaku i Kamzës në detyrë, ka deklaruar se nuk do të lirojë zyrën pas zgjedhjeve të 30 qershorit, ndërsa në emisionin “I Ftuari” të Endri Xhafos, ai u shpreh se zbaton dekretin e Presidentit.

“Unë nuk jam faktor për ato që janë folur kohët e fundit, por për shkak të punës që bëj unë. Nuk jam në rolin e një të forti, por jam përfaqësues i të gjithë kolegëve të mi, për të treguar që zgjedhjet e 30 qershorit nuk janë ilegjitime. Besoj që dekreti i Presidentit është në fuqi për zhdekretimin e datës 30 qershor. Të gjithë kolegët e mi në zbatim të dekretit kemi zbatuar funksionet tona për të mos e njohur këtë datë dhe për t’u përballur me një tjetër datë”, tha Mziu.

Pas insistimit të gazetarit Xhafo se nëse do të qëndrojë në detyrë edhe kur firma e tij nuk do të njihet më si kryebashkiak dhe nuk do ketë më mundësi të lëvrojë asnjë fond, Mziu u shpreh se ai zbaton dekretin e Presidentit dhe për të zgjedhjet janë në 30 tetor, ndërsa në fund deklaroi nuk do ta mbajë zyrën peng.

“Kemi një dekret dhe zgjedhjet janë në datën 13 tetor. Deri në këto momente, ne flasim në zbatim të dekretit të Presidentit. Gjykata Kushtetuese është ajo që do të vendosë. Mandati im dhe i kolegëve të mi nuk është për të krijuar luftë, për të krijuar vrasje. Në finale ne nuk jemi ata që do ta mbajmë zyrën peng”, u shpreh Xhelal Mziu.