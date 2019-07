Këlliçi: Ja ku e keni Skënderbeun e Elisës, ka përdorur…

Kryetari i FRPD, Belind Këlliçi, me anë të një postimi në rrjetet sociale, teksa publikon edhe një video, tregon se si kryeministri Edi Rama ka promovuar dhe mbrojtur krimin në politikë.

Sipas Këlliçit, kryeministri ka përdorur njerëzit e krimit për të bërë para e për të blerë votat më pas.

“Me ze dhe figure ja ku e keni Skenderbeun e Elises, i cili jo vetem ka promovuar por dhe ka mbrojtur krimin ne parlament, jo vetem ka promovuar por dhe ka mbrojtur krimin ne bashki, jo vetem ka perdorur krimin per te bere para e blere vota por dhe e ka mbrojtur ate.

Siç u pa me 30 Qershor, Edi Rama nuk rri dot pa manipuluar dhe kur garon me veten. Kot nuk thone vesi del me shpirtin. Sa per Mamicen, eshte thjesht modeli qe duhet zhdukur nje ore e me pare nga politika shqiptare…”