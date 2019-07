Dani Alves pranon të uli rrogën për ekipin e ri

Mbrojtësi brazilian Dani Alvesh, pas mbarimit të kontratës tek PSG është një lojtar i lirë. Shumë ekipe evropiane si Inter, Manchester City, Tottenham, janë interesuar për shërbimet e Alvesh.

Mirëpo sipas asaj që transmeton “The Sun” braziliani dëshiron që t’i bashkohet i-sh teknikut të tij tek Paris Saint Germain, Unai Emery, por paga e tij paraqet problem për “topçinjt” e londrës.

Mbrojtësi tek PSG, është paguar 255 mijë euro në javë, dhe për këtë shkak ai është pajtuar që të uli rrogën në 222mijë euro në javë, për të luajtur me Arsenalin. Megjithatë, pritet të shihet se cili do të jetë vendimi i klubit anglez nëse do të nënshkruajë me mbrojtësin e djathtë