Sezoni i mbjelljes së ‘barit’! Forcat e FNSH-së zbarkojnë në Krujë

Ndërkohë që paraditen e sotme, ministry i Brendshëm, Sandër Lleshaj ka zhvilluar një takim me prefektët e 12 Qarqeve në vend, në Fushë-Krujë kanë zbarkuar mjete të shumta të Policisë.

Sipas burimeve, forca të shumta policore kënë kaluar përmes qytetit në fjalë për t’u ngjitur në Malësinë e Krujës për të ushtruar kontrolle lidhur me kultivimin e bimëve narkotike.

Ende nuk dihet nëse ky është një kontroll rutinë apo specifik ndërkohë që kujtojmë se ministri, Lleshaj ka deklaruar para disa muiajsh se 15 Qershori do të jetë data kur territori duhet të jetë i pastër nga parcelat me bimë narkotike, në të kundërt, pas kësaj date Policia dhe drejtuesit e saj do të mbajnë përgjegjësi personale dhe do të përballen me masa ndëshkuese.