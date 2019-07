PD bëhet gati për zgjedhje, Basha në Shkodër: Koha të japim alternativa

Kryetari i partsië demokratike Lulzim Basha ishte mbrëmjën e të hënës në një takim me strukturat e PD ne Shkodër. Basha ne nje dalje per mediat,theksoi dhe nje here se 30 qershori eshte nje farse.

“Kam ardhur ne rradhe te pare sot ketu që ti shpreh mirënjohjen dhe per tu perkulur me respekt para cdo qyetatri shkodran, demokrateve te shkodres, mbeshteseve te pds, por ne meyre te veçante edhe socialisteve që shkodrane që me numra rekord, braktisen farsen e 30 qershorit dhe leshuan mesazhin me kuptim plote kupoles kriminale që ka kapur partine e tyre, se njesj si motrat dhe vellezrit e tyre demokrate, njesoj si qytetaret e tjere te shkdores dhe gjithe shipersie ata nuk jane gati ta pranojne me uljen e kokes uljen e zverkut para hajdutersise dhe krimanilietin e kupoles se orgabnizates se strukturuar kriminale te rilindjes”.

Lideri i opozites u shpreh se tani ka ardhur koha që vec fjaleve, partia demokratike te ofroj zgjidhjet me te mira per Shqipërinë që sipas tij eshte ne ditet me te keqija.

“Tani eshte koha ti japim zgjidhjet tona per ti dhene fund nje ekonomie te kapur nga 5 oligarke, nga 5 banda kriminale dhe edi rama me sejmenet e tije, per te liruar tergun, per te cliruar konkurrencn, per te ulur taksat dhe jo rritur sic ka bere ne plan Edi Rama, çmimin e natftes te energjise. Per ti dhene fund monopolizimit dhe kapjes se ekonomise nga te njet interesa që kanë kapur parlamentin politiken dhe per ti kthyer shqiptareve permes lirise dhe demokracise jetesen me dinjitet.

Më herët Basha takoi edhe antaresine e PD ne Malësine e Madhe.