Kush janë çifti i bashkëshortëve shqiptaro-hebraikë e ngjarjes në Ish-Bllok

Shpërthimi i fuqishëm në një argjendari ditën e sotme në ish-Bllok ka lënë të plagosur edhe dy pronarët e biznesit, bashkëshortët Alma dhe Sokol Pirra që thuhet se janë në gjendje të rëndë shëndetësore për jetën.

Sokol dhe Alma Pirra janë prindër të një djali të mitur. Në jetën e tyre përtej biznesit ata janë anëtarë të komunitetit shqiptaro-hebraik.

Ndërkohë që djali i tyre 14 vjeçar është një pianist i talentuar.

Sipas Drejtorisë së Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” bën të ditur se sot në datën 15.07.2019 në Shërbimin e Djegie-Plastikës kanë ardhur me urgjencë në gjendje të rëndë shëndetësore me djegie në të gjithë trupin, pacientët me inicialet S.P, 52-vjeç dhe A.P, 43-vjeçe.

Gjendja e tyre shëndetësore sipas mjekëve të shërbimit të Djegie Plastikës, paraqitet e rënduar si pasojë e djegieve të rënda në të gjithë sipërfaqen e trupit.