Gjykata i liroi si të pafajshëm’/ Basha: Janë të kohërave moderne’

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë sot në Koplik bashkë me ish-deputetë të zonës dhe kryetaren në detyrë të bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi.

Ai ka takuar dhjetëra qytetarë të pranishëm, mes tyre edhe një të arrestuar për djegien e KZAZ tashmë të liruar, duke e vlerësuar si një të burgosur politik të kohëve moderne. Nuk ka munguar edhe një batutë.

“Këta janë të burgosurit politik të kohëve moderne se veteranët i kemi. Është me fat kush ua shtrëngon dorën sot këtyre se nesër do vijnë të bëjnë gjithë fotografi me ta”, u shpreh Basha.