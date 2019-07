Djathi duhet ngrënë vetëm në këtë orë!

Të hash një tost me djathë, para se të flesh me siguri të shijon shumë, po ky është absolutisht një veprim që duhet ta shmangni.

Djathi me yndyrë dhe kripë është i vështirë për t’u tretur. Kjo do të thotë që do ju shkaktojë parehati, sidomos nëse e hani pak para se të flini.

Nga ana tjetër të ngrënit djathë në mëngjes i jep trupit tuaj kalciumin për të cilin ka nevojë.

Konsumi i djathit në mëngjes nxit gjithashtu rritjen e muskujve dhe ndikon pozitivisht në shëndetin e kockave.

Pra tani e mësuat! Nëse s’doni të rrini gjithë natës pa gjumë, më mirë konsumojeni djathin në mëngjes.