Astiri në shtetrrethim, pritet prishja e disa banesave

Që prej orëve të mbrëmjes së djeshme banorët e Astirit kanë dalë në rrugë, për shkak se kishte sinjalizime për një aksion të prishjes së banesave të tyre.

Mëngjesin e sotëm në këtë zonë ka një prani mjaft të madhe të punonjësve të policisë Bashkiake dhe asaj të rendit, pasi priten që të prishen disa banesa pa leje, të cilat nuk kanë lidhje me projektin e Unazës së Madhe, por me rikualifikimin e një rruge që lidh zonën e Astirit me Kasharin.

Banorët e Astirit, që protestojnë prej 10 muajsh, shprehen se kjo është një lojë e Bashkisë së Tiranës dhe qeverisë, pasi këto banesa janë pa leje, dhe pronarët kanë rënë dakord që ato të prishen.

Sipas tyre e gjitha kjo bëhet për të ushtruar presion mbi ta, dhe për të thënë se të njëjtën fat do të kenë edhe banesat e tyre.

Theksojmë se asnjë prej pronarëve të banesave që pritet të prishen sot nuk e ka kundërshtuar aksionin e Bashkisë së Tiranës, madje ata po heqin vetë dhe materialet e vlefshme nga ndërtesat.