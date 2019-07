Taulant Balla flet i sigurt: Në 2021 PS merr mandatin e tretë qeverisës

Kryeyari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, njëherësh dhe drejtues politik i Qarkut të Elbasanit, Taulant Balla në kuadër të analizës post zgjedhore zhvilloi një takim me strukturat e PS në Bashkinë e Belshit.

Duke vënë në dukje rezultatet e mira, por edhe detyrat në vijim, Balla tha se Belshi vlerësoi investimet e jashtëzakonshme të bëra në këtë bashki nga Qeveria Shqiptare. Duke folur për situatën politike, numri dy i PS Balla tha se Partia Socialiste është e gatshme për dialog me aktorët e tjerë politikë për çështje të rëndësishme të vendit, por asnjëherë nuk negociohet implementimi i Reformës në Drejtësi.

“Është bërë zakon që sa herë që mbaron një fushatë, duhet të mendojmë për betejën e radhës. Beteja jonë e radhës janë zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021, zgjedhje të tjera nuk ka më.

Ata që dalin çdo natë në TV, nga presidenti që tashmë është një nga drejtuesit e opozitës në Shqipëri, apo kushdo tjetër duhet ta dinë që zgjedhjet vendore u përmbyllën në 30 Qershor. Ishte një ditë e rëndësishme ku fitoi Shqipëria e institucioneve, Shqipëria e zbatimit rigoroz të Kushtetutës, fitoi Shqipëria e angazhimit europian, përkundër Shqipërisë së dhunës dhe të molotovëve.

Ne jemi të gatshëm në çdo moment të dialogojmë dhe të diskutojmë me Partinë Demokratike rrugore, por pikë së pari me ata që kemi në Kuvend, pikërisht për sfidat e rëndësihme të vendit, por këtu nuk përfshihet asnjë lloj negociate për Reformën në Drejtësi.

Ne do të vazhdojmë edhe me hetimin e shkeljes së Kushtetutës nga ana e Presidentit të Republikës. Ilir Meta ka bërë një akt të rëndë i cili duhet hetuar dhe më pas nëse komisioni do të konkludojë që shkelja është e rëndë, sipas nenit 90 të Kushtetutës, do të shkarkohet dhe procesi do të çertifikohet nga Gjykata e re Kushtetutese që në Shtator do të jetë gati për të ushtruar këtë detyrë të rëndësishme.”, deklaroi Balla.

Duke folur për investimet në Belsh, Balla tha se një nga investimet e dosmosdoshme për këtë qytet, është uji i pijshëm, i cili sipas tij shumë shpejt do të nisë nga puna. Gjithashtu gjatë takimit Balla vuri në dukje edhe punën që duhet bërë për zhvillimin më tej të turizmit dhe agroturizmit.