Moti/ Mos e çoni ndërmend plazhin edhe për sot

woman enjoying the tropical rain

Dita e sotme do të shënojë rënie të ndjeshme të temperaturave. Sipas IGJEUM, temperaturat do të zbresin deri në 14 gradë Celsius në vendet malore, ndërsa maksimalja do të jetë deri në 26 gradë.Ndërkohë, nuk do të ketë rrezik për zjarre, pasi pritet që e diela të shoqërohet me reshje shiu dhe erëra të forta, kryesisht në zonat bregdetare.

Priten reshje të dobëta dhe mesatare në të gjithë qarqet. Gjatë pasditeve në zona të kufizuara të qarqeve, reshjet mund të marrin formën e shtrëngatës (shoqëruar me rrufe), më të mundshme në fund të ditës së sotme dhe në fillim të ditës së nesërme.

Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 18 / 25 °C

në vendet e ulëta: 19 / 26 °C

në vendet malore: 14 / 21 °C

Era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare dhe në disa qarqe (kryesisht bregdetare dhe jugore) pritet të fryjë deri e fortë.