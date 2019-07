Biznesmeni italian tregon sesi falimentoi brenda 3 muajve në Shqipëri

Gjatë një konference për mediat në Romë në 11 tetor 2017 në prani të ish kryeministri Paolo Gentiloni, shefi i qeverisë shqiptare Edi Rama i ftoi biznesmenët italianë të vinin dhe të investonin në Shqipëri më këto fjalë:

‘Ndërmarrjet italiane që operojnë në Shqipëri mund të jenë dëshmitarët më të mirë të arsyes se përse duhet investuar në vendin tonë. Në Shqipëri ka ende shumë hapësira dhe kostoja e punës është shumë e ulët krahasuar me atë në Itali.

Sistemi fiskal, po e them edhe para kryeministrit, por që është shumë më i favorshëm se në Itali dhe gjithashtu ekziston avantazhi i një populli që flet italishten si një gjuhë të dytë, me të rinj që i përshtatet shumë kollaj nevojave dhe rregullave të ndërmarrjeve dhe vend në të cilin edhe këtë mund ta them para kryeministrit, nuk ekzistojnë sindikatat të cilat të mund të rebelohen e të krijojnë probleme’.



Me shumë gjasë, duke ndjekur propagandën e qeverisë për Shqipërinë si një parajsë investimesh, një biznesmen italian i quajtur Giorgio Borin, u nis nga Verona drejt Shëngjinit për të hapur një biznes në fushën e turizmit.

E vërtetë që Shqipëria është një vend i bekuar me bukuri dhe mundësi për të bërë biznes. Por, e gjithë përpjekja e Xhorxhos për të gjetur suksesin në Shqipëri, filloi dhe mbaroi si një ëndërr e keqe vere që zgjati plot 3 muaj stres dhe zhgënjim. Në një rrëfim për SYRI TV, Giorgio Borin ka rrëfyer të gjithë epopenë e tij për të ngritur një biznes dhe sesi vetëm pas një sezonin veror ai ngriti valixhet dhe u kthye ne Itali.



Në 17 Qershor, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi të raportin vjetor për investimet e huaja në Shqipëri. Në një panoramë dramatike, ky raport radhit një seri problematikash me të cilat përballen bizneset e huaja në Shqipëri.

Investitorët e huaj citojnë korrupsionin, sidomos në drejtësi si problem në Shqipëri. Sipas këtij raporti investitorët e huaj e perceptojmë klimën e investimeve në Shqipëri si problematike ndërsa ligjet rregullatorë të aktivitetit të biznesit ndryshojnë shpesh, pa konsultime të vlefshme.

Raporti i DASH flet edhe për faktin sesi investitorët kryesorë të huaj raportojnë presione për punësime specifike politike ndërsa raportimet e korrupsionit në prokurimet publike janë të zakonshme.



Rrëfimi ekskluziv i Xhorxho Borin nuk është as më pak e as më shumë sesa konfirmimi literal i të gjithë gjetjeve të raportit të DASH në Shqipëri, dhe konfirmimi se qeveria e Rilindjes në 6 vite krijoi një klimë biznesi shkatërrimtare. /Syri.net