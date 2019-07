Berisha denoncon Ramën tek amerikanët

Ish kryeministri Sali Berisha ka denoncuar qeverine dhe mazhorancen e kryeministrit Rama tek ish-zyrtare te larte te administrates amerikane me te cilet ka pasur nje takim ditet e fundit.

Berisha njoftoi ne faqen e tij zyrtare se ka pasur nje takim me Rudy Gulianin, ish kryetarin e Bashkise se New York-ut dhe Tom Ridge, ish sekretar i sigurise se vendit ne SHBA!

Miq, pata kenaqesi te takoj dhe bisedoj mbi zhivillimet ne vend dhe rajon ish kryetarin e Bashkise se New York-ut i njohur per famen e tij edhe si kryetari i Bashkise te Amerikes dhe ish sekretarin e sigurise se vendit te SHBA, me te cilin une dhe qeveria qe drejtoja kemi bashkepunuar ngushtesisht ne fushen e sigurise dhe luftes kunder terrorizmit dhe krimit te organizuar.

Ne kete takim njoha miqte me problematiken e madhe te krijuar nga instalimi i narkoshtetit ne Shqiperi nga qeveria aktuale, lidhjet e saj me krimin e organizuar dhe korrupsionin e papermbajtur te te gjitha niveleve qeveritare, klimen armiqesore ndaj investimeve te huaja ne vend dhe largimin masiv te shqiptareve nga vendi.

Ne takim ishte i pranishem dhe kryetari i Partise Republikane Fatmir Mediu.Takimi ishte nje shkembim i hapur mendimesh. sb