“Një demokrat i vërtetë …” Bardh Spahia i përgjigjet Jozefina Topallit

Ish-deputeti Bardh Spahia i ka kthyer përgjigje ish kryetares së Kuvendit Jozefina Topalli, e cila u shpreh pas incidentit në shkollë se një demokrat nuk djeg as mandate e as shkolla.

Spahia thote se për “votën e lirë, ia vlen në fakt çdo sakrificë”.

“Një demokrat i vërtetë nuk pajtohet me grushtin e shtetit apo me votimet farës. Shkodranët e vërtetë, demokratët e vërtetë i kanë thënë jo 30 vjet përpara janë përball madje madje me sakrifica të jashtëzakonshme me diktaturën më të egër ndoshta në botë pikërisht për të fituar të drejtën e votës së lirë, të drejtën e zgjedhjes, dhe në këtë kontekst unë mendoj se qytetarët shkodranë janë më të vendosur se kushdo për të mos e lënë vendin të rrëshqasë drejt diktaturës, për të mos e lënë vendin të rikthehet votimeve pa zgjedhje. Edhe një herë po e them asgjë s’ka më të rëndësishme në një shtet demokratik se sa vota e lirë. Për votën e lirë, ia vlen në fakt çdo sakrificë”- u shpreh Spahia.