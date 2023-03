Menduan për një zog ekzotik po ja çfarë doli…

Kohët e fundit, një spital për kafshë të egra në U.K kishte një "pacient" veçanërisht të shkëlqyeshëm. Disa njerëz të mirë e panë zogun e varfër portokalli në anën e rrugës që nuk ishte në gjendje të fluturonte.

Njerëzit ishin të shqetësuar për mirëqenien e portokallit, zog me pamje tropikale, kështu që e morën atë në Spitalin e Tiggyëinkles Wildlife për t'u siguruar që ishte në rregull.



Duket se zogu nuk ishte as tropikal, as ekzotik - vetëm një pulëbardhë e mbuluar me kerri.