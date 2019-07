Aksioni opozitar, Basha bën lëvizje brenda PD-së

Kreu i PD-se, Lulzim Basha ka bërë një lëvizje të fundit brenda partisë, që vjen në kuadër të aksionit opozitar. Mësohet se me anë të një shkrese zyrtare, Basha ka emëruar Gazment Bardhin si koordinator në Shkodër, e ndërsa Flamur Nokën e ka deleguar në qytetin e Elbasanit.

Kjo lëvizje vjen si vendim i Kryesisë, ku degët gjatë sezonit të verës do të kryejnë disa detyra organizative dhe për këtë është ngritur një grup pune.

Një urdhër i tillë vjen në një kohë, kur opozita ka realizuar 10 protesta kombëtare me synimin për të rrëzuar qeverinë Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore, e ndërsa nuk ka një datë të re për protestën e radhës. Ndërkohë, më herët, Basha paralajmëroi se do të vijojë aksionin opozitar ‘Rama ik”, jo më me fjalë, por me vepra.