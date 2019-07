Super formacioni me ‘yjet’ që Juventusi i ka transferuar falas (FOTO)

Juventus ka vazhduar me traditën e vjetër duke nënshkruar falas me yjet e futbollit botëror.

Kampionët e Italisë këtë verë kanë arritur marrëveshje me dy mesfushorë, (Adrien Rabiot nga PSG-ja dhe Aaron Ramsey nga Arsenal) të cilit kanë kaluar falas në Torino.

Por në vitet e fundit, Juventus jo pak lojtarë ka transferuar me kosto zero. Kujtojmë se me kosto zero te Juventus është transferuar edhe Paul Pogba dhe Andrea Pirlo.

Mediet e huaja kanë publikuar një formacion me lojtarët që Juventus i ka transferuar falas përgjatë këtyre viteve të fundit.