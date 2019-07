Mitsotakis premton një ekonomi të fortë për shtetin grek

Kyriakos Mitsotakis është shprehur se ai nuk ka një shkop magjik për rimëkëmbjen e Greqisë, por që ai beson verbërisht e plani ekonomik që ka.

Në intervistën e parë si kryeministër i Greqisë, ai thekson se për ta bërë këtë të mundur më parë ai duhet të përballet me disa probleme që ai i cilëson si probleme “kronike të shtetit”.

“Nuk kam një shkop magjik. Por unë kam një plan të menduar mirë për atë që duhet të bëhet në Greqi. Mund të bëjmë disa gjëra shpejt, por është e qartë se nuk ka zgjidhje të lehta dhe të drejtpërdrejta për problemet kronike të shtetit grek”, u shpreh ai për BBC.

Sa i përket taksave, kryeministri grek tha se ulja e parë e taksave dhe tatimeve për bizneset do të bëhet në 1 janar të vitit 2020.

“Ajo që dua të siguroj është se rritja ekonomike do të ndahet në mënyrë të drejtë. Për mua kjo është sfida më e madhe me të cilën do të përballemi. Qeveria jonë synon të kontrollojë menaxhimin efektiv të shtetit dhe të zvogëlojë shpenzimet e panevojshme kudo që të jetë e mundur. Dhe, për më tepër, një ekonomi që rritet me një normë prej 4% në vit sjell më shumë para në fondet publike se sa nëse lëviz me 2%. Është e thjeshtë”, tha Mistotakis.