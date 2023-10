Denoncim, kush është personi që i dërgoi sms Klement Zgurin

Ish kryeministri Berisha ka publikuar në faqen e tij në fecebook mesazhin e një qytetari i cili jep detaje tronditëse mbi të vërtetat se kush është personi që kërcënoi edhe Kreun e Komisionit Qëndror të zgjedhjeve Klement Zguri por edhe publicistin Aurel Plasari.

Ja postimi i Plotë i ish kryeministrit Berisha

Emigranti dixhital akuzon Emiljan Pjetrin që kërcënoj me jetën e fëmijve shkrimtarin dhe publicistin e njohur Aurel Plasari dhe kryetarin e KQZ Klement Zguri si delinkuent i lidhur me familjen e diktatorit Hoxha dhe kriminelin Fatos Klosi. sb

Ky është Emiljan Pjetri, që kërcënoj Zgurin, Ky është bashkpuntor i Klosit dhe jeton në kalkidhiki, Emiljani nuk rri në Athinë, por në Nea Skioni Kalkidhiki, atje fshihet, as punon as gjë. Ka mardhënie të ngushta me familjen e mbesës se madhe të E Hoxhës. Për ata punon, ndërkohë ka qenë nën sherbimin e Klosit, ka qenë i kërkuar nga interpoli por ja kanë heq emrin.

E mban veten për shkodran por mirditor është, një vlla ja vranë para dy vjetsh ne shkodër. Ky ka 10 vjet që nuk shkel në Shqipëri…ka bashk punuar me Izetit Haxhin me të cilin është mik i ngushtë është përpjekur për ta ndimuar të ikte nga Turqia në Greqi, në europë nga qipro, po nuk mundi. Eshtë vrasës.

Eshtë akuzuar dhe për vrasjet e komandant Telit

Ata të UÇK shokët e Telit e kërkonin këtë dhe një tjetër bashkpuntor të Klosit, Partizani Cene i thonë. Eshtë çam dhe ky jeton në Athinë

Ka kërcënuar dikur edhe konsullin Shqiptar në Selanik Thoma Ninin sepse me nje certifikatë fallco, kërkonte të nxirrte pashaporte tjeter.