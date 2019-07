Meshkujt më dorështrënguar sipas horoskopit

Nëse partneri juaj është dorështrënguar, atëherë i përket kësaj shenje horoskopi! Të jesh dorështrënguar nuk është një cilësi e atyre që dashurohen, por fillon e shfaqet dalëngadalë me kalimin e kohës në një marrëdhënie.

Ja cilët janë burrat më dorështrënguar të zodiakut:

Demi

Burrat e kësaj shenje e dinë se ç’të bëjnë me paratë dhe i investojnë me përgjegjësi. Por nëse një shpenzim i caktuar lidhet me komoditetin e tyre, nuk hezitojnë ta bëjnë

Akrepi

Kjo është shenja që eksploron edhe skutat më të fshehura për të zbuluar një ofertë. Ju pëlqejnë skontot, por mbi të gjitha kursimi.

Bricjapi

Bricjapët kanë një sens të mirë kursimi sepse janë të përgjegjshëm. Nuk bëjnë kurrë blerje impulsive dhe paguajnë gjithmonë çmimin e duhur për diçka që u pëlqen vërtet.