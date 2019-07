A është e shëndetëshme çokollata që konsumojmë çdo ditë

Çokollata është quajtur ushqimi i perëndive. Ajo është një nga shijet më të këndshme dhe të dëshiruara nga njerëzit. Shpesh lexojmë materiale të ndryshme të cilat tregojnë benefitet apo rreziqet e konsumit të çokollatës. Në këtë shkrim do shikojmë se nëse e konsumojmë çokollatën në sasi të moderuar do të kemi shumë përfitime shëndetësore.

Ekspertët thonë se çokollata është një fryt, dhe ashtu si frutat e tjera është e pasur me vlera ushqyese. Në fakt, kakao e papërpunuar është edhe më e pasur me flavonols (të cilat janë lloj i antioksidantëve) se manaferrat apo çaji. Flavonols ndihmojnë në rrjedhjen e gjakut, prandaj studimet kanë lidhur kakaon me presionin e ulët të gjakut dhe uljen e rrezikut të sulmit në zemër dhe goditjes në tru. Çokollata madje mund të jetë në gjendje të përmirësojë fuqinë e trurit sepse përmirëson qarkullimin në kokë, e cila ndihmon me kujtesën dhe të mësuarit.

Antioksidantë të tjerë në çokollatë luajnë rol në rritjen e funksionit imunologjik duke ndihmuar muskujt të rimëkëmben pas një stërvitjeje të vështirë. Dhe nuk është rastësi që gjendja jote të përmirësohet pas disa parazitëve. Kakao përmban stimulantë natyrorë që rrisin nivelet e serotoninës.

Kujdesuni që para se të blini çokollatë të shikoni përqindjen e kakaos që të jetë së paku 50 për qind. Dhe nëse një produkt nuk rendit përmbajtjen e kakaos, ose nëse etiketa ka fjalët e përpunuara me alkal, atëherë shumica e antioksidantëve janë shkatërruar gjatë përpunimit.

Përmbajtje më e lartë e kakaos do të thotë më shumë flavonoide, kjo do të thotë edhe më pak ëmbëlsi. Çokollatën mund ta përdorni gjithashtu edhe në gatime.