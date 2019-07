Vasili ironizon Ramën: Babloku ka rol antishqiptar

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili akuzon kryeministrin Rama se ai ka rol të dukshëm antishqiptar në projektin famëkeq të ndarjes së territoreve të Kosovës.

Në shkrimin e tij në Facebook, Vasili deklaron se Rama po e bllokon qëllimisht integrimin evropian në funksion të axhendave, që shohin nga lindja.

Postimi i Petrit Vasilit:

Zajev na qartesoi se per ke punon Rama ose Babloku rus!!

Karl Bild ish kryeministri i Suedise, Sonia Biserko kryetare e Komisionit te Helsinkit te Serbise,Vuk Jeremiç ish ministri i jashtem i Serbise etj etj kane demaskuar qarte rolin e shemtuar aktiv dhe antishqiptar te Edi Rames ne Projektin Famekeq te shkembimit te teritoreve Kosove Serbi.

Babloku as nuk ka guxuar ti komentoje e jo me ti pergenjeshtroje te gjithe keta. Pas asaj qe degjuam nga Kryeministri i Maqedonise Zajev tanime te gjithe shqiptaret e kuptuan per ke punon Babloku ose me thjesht akoma Babloku rus.

E gjithe bujurdia idiote e Bablokut per rrezikun rus,qe gjoja po perhapej ane e mbane vendit dhe qe ishte Babloku qe po na mbronte prej tij ishin vetem alibia e peshtire e asaj qe projektonte dhe bente vete.

Jua kam thene shpesh dhe publikisht qe Babloku po e bllokon qelimisht Integrimin Europian ne funksion te axhendave,qe shohin nga lindja. Tashme e keni proven e ketij antishqiptari qe qendron si guak ne karrigen e kryeministrit dhe i lidhur koke e kembe nga interesa nga me te erretat.