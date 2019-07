Përgjimet për ndarjen e Kosovës, reagon Zaevi: E pranoj se ma punuan

“Pranoj se jam viktimë e transparencës dhe disponimit tim të vazhdueshëm ndaj të gjithë”- tha Zoran Zaev, Kryeministër

Pranon lëshime por jo dhe përgjegjësi apo dorëheqje – as personale, as të askujt në kabinetin e tij. Kryeministri Zoran Zaev në mesditë mbajti një konferencë për shtyp, pasi mbrëmë dëgjoi bisedat e tij të publikuara gjoja me Petro Poroshenkon dhe Jens Stoltenberg. Bëhet fjalë për komedianët rusë Vladimir Kuznecov dhe Aleksej Stolarov, të cilët duke u paraqitur me identitet të rremë të figurave të larta politike, flasin për një orë me Zaevin. Regjistrimet audio janë bërë në gusht të vitit 2018 dhe janar e prill të vitit 2019, dhe i kanë publikuar në kanalin e tyre në YouTube. Bisedat janë në lidhje me disa tema: Situata në Maqedoni para referendumit për emrin, marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës, ndikimit rus në vend dhe autoqefalja e KOM –it, për të cilat Poroshenko i rremë e bind Zaevin që mund të fitohet nëse i paguhen 100,000 euro Patriarkut Bartolomej. Pikërisht për këtë pjesë, Zaevi tha se ishte e montuar dhe joautentik, edhe pse ai nuk e shpjegoi kontekstin.

Sillem ashtu si ndjehem. Personalisht me mjete të mia nga familja ime, ndërmarrje personale ose të familjes sime, kam ndihmuar shumë shpesh me shuma serioze të parave, materiale, në të shumtën e rasteve me tulla. Kur ju ndodhë një bisedë e këtillë ju tregoni se nuk keni problem të ndihmoni diku nëse duhet të ndihmohet”- theksoi Zoran Zaev, Kryeministër

Zaevi pohon se janë respektuar protokollet diplomatike, por përkujtoi edhe se kontraktimin e bisedave me vendet që janë të afërta i bëjnë drejtpërdrejt kabinetet. Por, jo rrallë ndodhë që funksionarët të komunikojnë edhe drejtpërdrejt. Gjatë komunikimit të drejtpërdrejt, këshilltarët e Zaevit marrin shënime.

Unë përkujtoj se nuk e kam për herë të parë, kam biseduar me Stoltenbergun, me Poroshenkon, me liderë të tjerë të vendeve partnere të RMV-së, dhe komunikimi i lidhur në njërën prej bisedave është përmes rrjetit fiks. Derisa jam në punë…. Unë jam në punë, është kërkuar nga gjoja presidenti Poroshenko që të vendosë kontakt me mua, jap termin në mes takimeve, atëherë kur edhe bisedoj. Pranë meje në të shumtën e rasteve qëndron një nëpunës, ky është Dane Talevski ose Bojan Mariçiqi ose një pjesë e këshilltarëve të tjerë të cilët mbajnë procesverbal, fillimisht procesverbal për t’u vendosur në arkivin e shtetit, por edhe që t’i njoftojmë mediat“- u shpreh Zoran Zaev, Kryeministër

Reagimi i Poroshenkos dhe Stoltenbergut të vërtetë deri tani nuk kanë mbërritur në adresën e Qeverisë. Zaevi tha se nëse ka nevojë do të kërkojë ndjesë. Qëndrimi i tij është se bisedat e regjistruara nuk janë të porositura nga dikush nga Maqedonia, por se ai personalisht është shënjestër e diskreditimit politik dhe ky është një tentim për të dëmtuar interesat strategjik për anëtarësim në NATO. Ai përkujtoi se pjesë e kësaj loje kanë qenë edhe Makroni, Stoltenbergu, Erdogani dhe Elton Xhoni, dhe se është hasur në shoqëri të mirë./alsatm