DW: Mijëra protestues pro BE-së duan të heqin qafe Ramën

Protestues pro Bashkimit Europian duan të heqin qafe kryeministrin e Shqipërisë. Udhëheqësit e opozitës i frikësohen faktit se vendi mund të humbasë të drejtën për antarësim në BE nëse ai qëndron në detyrë.

Presioni për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama sa vjen edhe shtohet për shkak të akuzave për mashtrim në zgjedhje edhe lidhjen e tij me organizata kriminale.

Mijëra protestues dolën në rrugë të hënën dhe kërkuan dorëheqjen e Ramës, ndërsa turma brohoriste me thirrjet “E duam Shqipërinë si gjithë Europa”, me qëllim që t’i bashkoheshin Bashkimit Evropian.

Partitë e opozitare kanë vijuar protestat në muajt e fundit, duke pretenduar se qeveria socialiste ka lidhje me krimin e organizuar dhe duke kërkuar për pasojë zgjedhje të reja. Ata thonë se Shqipëria do të vijojë të ketë të bllokuar rrugën drejt BE-së nëse vendi nuk ndryshon qeverisjen.

“Shqiptarët duan ndryshime të vërteta tani, ndryshim përfundimtar, dhe ne do të ndjekim çdo rrugë dhe do të përdorim çdo mjet për të rrëzuar Rama nga pushteti”, i tha udhëheqësi i Partisë Demokratike Lulzim Basha turmës. “Nëse ai nuk largohet, nuk do të ketë integrim në BE, sundim të ligjit apo drejtësi”.

Protestat e së hënës ishin paqësore. Tubimet e mëparshme përfshinin përleshjet e dhunshme, gaz lotsjellës që përdoreshin nga policia dhe përdorimi i bombave me benzinë.

Rama, i cili fitoi një mandat të dytë në 2017, ka hedhur poshtë shqetësimet e demokratëve rreth rezultatit të zgjedhjeve.

Vendet anëtare të BE do të vendosin më vonë këtë vit nëse do të fillojnë bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pasi Komisioni Evropian t’i rekomandoi si hyrje të mundshme në bllok.